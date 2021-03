Daft Punk : Message surprise de Thomas Bangalter, leur séparation expliquée par des proches ?

Alors que la séparation artistique des Daft Punk, dont l'autre moitié était composée de Guy-Manuel de Homem-Christo, reste donc toujours inexpliquée, des proches ont toutefois donné quelques détails pour justifier cette fin. "Ils ne travaillaient plus ensemble depuis déjà un moment. Cette annonce ne me surprend pas. Ils traçaient chacun leur route, ne bossaient plus à deux", a ainsi relaté un proche du duo, sous couvert d'anonymat, auprès du Parisien. Le dernier album des Daft Punk - le quatrième - remonte effectivement à 2013 lors de la parution de Random Access Memories. Un disque porté par le tube mondial Get Lucky et auréolé de plusieurs Grammy Awards. Au total, il s'était écoulé aux environs de 4 millions de copies.

"Je ne sens pas de déchirement, je n'imagine pas d'esclandre non plus. Ils ont besoin d'exprimer officiellement cette séparation peut-être pour assumer des différends artistiques", a ajouté un autre proche. Nul doute que les deux artistes continueront leur chemin dans la musique mais en solo...