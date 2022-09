Charlotte Gainsbourg audacieuse en culotte apparente face à Virginie Efira pour Saint Laurent

Pour le défilé Saint Laurent de la Fashion Week parisienne, printemps-été 2023, Charlotte Gainsbourg et Virginie Efira ont suivi la thématique qui revient dans les créations du directeur artistique de la maison Anthony Vaccarello : la transparence ! Les deux actrices ont ainsi joué avec les textures translucides pour assister à ce grand show du 27 septembre 2022, devant la tour Eiffel.

Charlotte Gainsbourg (51 ans) a ainsi dévoilé ses élégants sous-vêtements sous une veste épaisse noire, affichant sa silhouette sublime. Maman de Ben, Alice et Joe - nés de son couple avec Yvan Attal -, celle qu'on a pu voir dans une robe très serrée à Zurich quelques jours plus tôt affiche son amour pour la mode en portant des tenues aussi superbes qu'osées.

De son côté, sa consoeur Virginie Efira a elle aussi choisi une veste, satinée pour elle, qu'elle a superposée sur sa tenue en transparence faite de précieuses broderies sur ses jambes. À l'affiche des Enfants des autres et de Revoir Paris, l'infatigable comédienne a fait sensation lors du photocall. Milena Smit, Laura Harrier et Charlotte Lawrence sont d'autres invitées qui ont osé la transparence pour leur look au défilé Saint Laurent.

Saint Laurent ou la recherche extrême du raffinement

Pour la collection de prêt-à-porter printemps-été 2023, le styliste belge de la maison française Anthony Vaccarello, dans la recherche d'un "raffinement", se fascine par ce visuel qui avait déjà été exploité à plusieurs reprises par Yves Saint Laurent.Des robes longues et souvent transparentes en maille de jersey se portent telles quelles ou sont équilibrées avec des pièces masculines: des manteaux en laine aux épaules fortes ainsi que des bombers et trenchs en cuir.

Vert bouteille, encre, bordeaux, moutarde, caramel et les incontournables or et noir: la palette des couleurs est riche est sophistiquée. Les jambes sont nues, sublimées par des sandales qui soulignent le contraste avec la ligne monumentale des manteaux. Des pièces en satin inspirées de pyjamas apportent la décontraction à la collection juxtaposée à un effet puissant des accessoires en bois sculptural et des bijoux en or. La scénographie du défilé autour des fontaines permettant d'observer les silhouettes sous tous les angles révèle la fragilité des dos nus et la puissance des larges épaules structurées.