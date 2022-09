Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal : Leur fils Ben en couple, il officialise avec une ex de Gaspard Ulliel !

Ben Attal est un homme amoureux et cela n'a plus rien d'un secret...

Samedi 17 septembre 2022, l'acteur de 25 ans, fils aîné de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, s'est dévoilé en très charmante compagnie dans sa story. Celui que l'on a retrouvé au cinéma dans plusieurs films de son papa (Ma femme est une actrice, Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, Le brio, Mon chien Stupide et Les choses humaines) a publié plusieurs images en compagnie de celle qui partage sa vie amoureuse. Sur une photo de leurs mains enlacées Ben Attal a taggué son amoureuse, révélant donc publiquement son identité. Il s'agit de Jordane Crantelle, ancien mannequin connu pour avoir été en couple avec un grand acteur malheureusement disparu : Gaspard Ulliel.

Le couple que forment aujourd'hui Ben Attal et Jordane Crantelle ne fait aujourd'hui plus aucun doute. Le fils de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal n'a pas seulement publié une photo de leurs mains enlacées mais aussi, et surtout, la photo d'un baiser passionné (voir le diaporama). Le couple semble profiter d'un doux week-end à la campagne, moment en amoureux qu'il n'a plus peur de partager.

Qui est Jordane Crantelle ?

Ancien mannequin, Jordane Crantelle a partagé la vie de Gaspard Ulliel il y a dix ans de cela. A l'époque, les couple s'affichait publiquement, lors de la Fashion Week mais aussi dans de grands rendez-vous comme Roland- Garros.

Selon sa page LinkedIn, la nouvelle compagne de Ben Attal exerce aujourd'hui la profession de consultante mode et est basée à Los Angeles. Elle conseille des stars sur leurs looks et fait le lien entre les marques et les clients. Elle travaille également pour Louis Vuitton et gérait auparavant les relations publiques de Chanel (dont Gaspard Ulliel était l'une des égéries). Elle a également travaillé durant un an pour Le Grand Journal de Canal +.

En 2009, Gaspard Ulliel (décédé le 19 janvier 2022 après un terrible accident de ski) s'était confié sur leur relation auprès de Gala. "Pour tenir le coup, un acteur doit avoir une vraie ligne de conduite..., avait-il fait savoir. Ça passe par une certaine stabilité dans le couple. Jordane part au boulot le matin, revient le soir. Je découvre une vie de couple plus normale. Ça me plaît, je suis très heureux", avait expliqué l'acteur français, qui a, par la suite, vécu une histoire d'amour avec Gaëlle Pietri, maman de son fils Orso aujourd'hui âgé de 6 ans.