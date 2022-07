Charlotte Gainsbourg maman : Fière de son fils Ben, qui dévoile un nouveau talent artistique !

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

19 photos

Décidément, difficile de faire maman plus fière que Charlotte Gainsbourg ! L'actrice et chanteuse, toujours à l'affût des moindres performances de ses trois enfants, n'hésite pas à partager avec ses abonnés leurs plus belles réussites, notamment dans le domaine artistique. Et ce lundi, c'est l'aîné de la famille, Ben, qui a impressionné sa célèbre mère : le jeune acteur avait trouvé un piano et y a montré tout son talent... pour le plus grand bonheur des fans !