Charlotte Gainsbourg : Maman câline avec son fils Ben pour ses 25 ans, la ressemblance est frappante

Chez les Attal-Gainsbourg, l'aîné de la famille était à l'honneur ce mardi : Ben Attal a en effet fêté ses 25 ans en famille ! Un anniversaire important pour le jeune homme qui a soufflé ses bougies en famille et a reçu un joli câlin de sa maman, l'actrice Charlotte Gainsbourg, une étreinte immortalisée par une photo qu'ils ont tous les deux repostée sur leur compte Instagram.

Et qui permet de remarquer qu'ils se ressemblent de plus en plus : le jeune homme possède en effet le même sourire que sa célèbre maman. Si le reste de la famille n'est pas sur la photo, nul doute que tout le monde était présent : Yvan Attal, très proche de son fils, n'aurait pas pu manquer un tel événement, tout comme les deux cadettes du clan, Alice (19 ans) et Jo (10 ans).

Un clan particulièrement soudé, dans lequel les enfants marchent de plus en plus sur les traces de leurs parents ! Ben Attal, en effet, est désormais un acteur confirmé : après avoir tenu des rôles de plus en plus importants dans les films de son père, il a joué dans le film réalisé par Sandrine Kiberlain, Une jeune fille qui va bien, sorti en fin d'année dernière.