Charlotte Gainsbourg maman fière et nostalgique : photos craquantes de Ben pour ses 25 ans

À 50 ans, Charlotte Gainsbourg est une actrice comblée, une maman comblée et aussi... une épouse comblée ! Cela fait plus de trente ans qu'elle partage la vie du comédien Yvan Attal avec qui elle a eu trois enfants : Ben (né en 1997), Alice (née en 2002) et Jo (née en 2011). L'aîné, également acteur, a fêté son 25e anniversaire ce dimanche 12 juin 2022. Un quart de siècle déjà !

Pour l'occasion, sa tendre maman Charlotte Gainsbourg a tenu à souhaiter à son fils, également petit-fils de Jane Birkin et du regretté Serge Gainsbourg, un doux et lumineux anniversaire en postant des photos de Ben enfant dans sa story Instagram (voir le diaporama). C'est seulement à partir de la quatrième photo qu'elle a écrit ce beau message : "Joyeux anniversaire mon beau garçon. 25 ans aujourd'hui". À travers ces photos, les internautes ont pu admirer la jolie bouille de Ben et constater cette belle ressemblance avec ses parents. Un jeune homme qui est devenu encore plus canon en grandissant !

Une maman très proche de ses trois enfants

Bien qu'elle ait connu une enfance difficile du fait notamment de la très forte médiatisation de ses parents, Serge Gainsbourg et Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg assure être une maman proche de ses trois enfants. "Les enfants, il faut aussi apprendre à se passer d'eux, les voir partir est difficile. Leurs premières années, je me suis sentie tellement utile, il y avait quelque chose de si simple. Eux grandissant, j'ai pu avoir plus de mal à trouver ma place", avait déclaré Charlotte Gainsbourg lors d'une interview à Marie-Claire en avril 2021.

Invité de l'émission C à Vous sur France 5 en novembre 2021, le fils de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal semblait lui aussi fier de ses géniteurs. "J'ai été très fier de mon père... et de ma mère aussi ! Elle boit beaucoup de thé, elle est très gentille, tout le contraire de mon père, mais c'est pour ça, ils se complètent parfaitement !", avait-il admis. Après le bel hommage rendu par Charlotte Gainsbourg à son fils sur Instagram, le beau et ténébreux Ben Attal pourrait bien rendre l'ascenseur à sa maman pour son 51e anniversaire le 21 juillet prochain.