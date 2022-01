"Je n'ai pas su cadrer mes enfants" : Charlotte Gainsbourg, ses franches confidences de maman...

Depuis sa présentation au printemps dernier au Festival de Cannes, Charlotte Gainsbourg s'est pliée à un marathon promotionnel pour défendre Jane par Charlotte - seulement interrompu quelques semaines en raison de l'AVC de Jane Birkin au cours de l'été. Dans le JDD du 2 janvier 2022, mère et fille se confient sur leur relation, leur clan...

Questionnée sur leur ressemblance dans la vie, Jane Birkin a volontiers admis qu'avec le temps, c'est "de plus en plus" évident. Et Charlotte Gainsbourg de détailler comment elle a finalement écopé de traits communs avec sa mère. "Je pensais ressembler énormément à mon père [Serge Gainsbourg, NDLR], notamment sur la ponctualité, l'ordre. Il était très maniaque. Je suis toujours très précise. Quand je cuisine, je pèse quinze fois les ingrédients. Mais plus ça va, plus je me rapproche de ma mère et de son joyeux bordel. Ça me plaît, c'est plus spontané", dit-elle.

Et la star des films Prête-moi ta main, L'Effrontée ou encore La promesse de l'aube d'ajouter que de sa mère elle essaye "aussi de reproduire l'amusement et la drôlerie". Charlotte Gainsbourg a gardé en mémoire de beaux souvenirs de son enfance et, plus les années passent, plus elle reproduit avec sa propre progéniture ce qu'elle a conservé de sa mère. "Je me souviens tellement des histoires qu'elle me racontait de manière rigolote. Et puis, comme elle, je n'ai pas su cadrer mes enfants. Je compte sur Yvan", admet-elle. Avec son compagnon Yvan Attal, qu'elle a finalement retrouvé à Paris après avoir vécu plusieurs années à New York, elle est la maman de trois enfants : Ben (né en 1997), Alice (née en 2002) et Jo (née en 2011).

Est-ce que le couple fonctionne sur le principe très répandu du gentil flic et du méchant flic quand il est question des enfants ? Réputé pour être dur avec les acteurs de ses films, Yvan Attal est-il un papa strict là où Charlotte serait permissive ? L'actrice et chanteuse de 50 ans ne s'est pas étendue plus en détails sur la manière dont elle gère ses enfants...