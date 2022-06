Alice Attal : la fille de Charlotte Gainsbourg pose topless sous un blazer, et s'éclate à New York

Il y a quelques jours, Charlotte Gainsbourg partageait un moment de douceur avec son fils Ben Attal, qui célébrait ses 25 ans. Et cette fois-ci, c'est sa fille, Alice Attal, qui rappelle comme elle a bien grandi. Alors que certains se souviennent encore de la jeune Charlotte Gainsbourg, fille du couple mythique que formait Jane Birkin et Serge Gainsbourg, adolescente rebelle et émotive. Désormais, c'est sa fille Alice 20 ans qui assure la relève. La fille d'Yvan Attal est de retour à New York, où elle poursuit ses études, et elle y fait le show.

Ce dimanche 26 juin, la soeur de Ben et Jo Attal, 11 ans, a posté quelques clichés de son retour à New York. On y voit la jeune femme, qui dévoilait récemment son nouveau tatouage, prendre la pose avec quelques amis mais aussi sur un rooftop, topless sous un blazer. Un sex-appeal et une élégance qu'Alice Attal a naturellement hérité de sa mère. "New York, je t'aime", écrit-elle en légende de ce carrousel de souvenirs. La fille de l'actrice semble passer du bon temps dans cette ville qu'elle n'a pas visiblement pas du tout l'envie de quitter.

Pendant quelques jours, Charlotte Gainsbourg a eu le bonheur de pouvoir passer du temps avec ses enfants. D'abord avec ses deux filles, aux Émirats mais aussi en Italie où elles ont créé ensemble de beaux souvenirs. Puis plus récemment, avec son fils Ben Attal pour son anniversaire. Et ces moments doivent être précieux pour elle car la compagne d'Yvan Attal avait confié à quel point cela avait été compliqué de voir ses aînés quitter le nid familial.