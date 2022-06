Charlotte Gainsbourg : Sa soeur Kate décédée dans de terribles circonstances, elle partage une émouvante photo

Charlotte Gainsbourg a été terriblement affectée par la mort de sa soeur Kate Barry, décédée après avoir chuté du cinquième étage de son immeuble parisien, le 11 décembre 2013. Suite à cet évènement, qui reste toujours un mystère, la fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg a pris son envol pour New York. Mais après quelques années, la mère de Ben, Alice et Jo Attal – qui a vu ses aînés quitter le nid familial – a eu besoin de retrouver les siens, en revenant en France. Sur Instagram, ce 21 juin 2022, c'est une Charlotte Gainsbourg bien nostalgique qui a partagé un superbe cliché avec sa soeur disparue.

"Kate & me", a-t-elle écrit en légende. L'artiste de 50 ans a publié cette belle photo où Kate Barry et elle, lorsqu'elles étaient jeunes, semblent inséparables. "Quelques années plus tard, j'ai servi de modèle à ma soeur Kate, qui se lançait aussi dans la photographie. Devant elle, tout est devenu plus amusant et plus léger. Elle savait me mettre en scène. Nous jouions, nous étions complices... C'était une autre époque", avait rapporté Charlotte Gainsbourg au sujet de leur relation si singulière.

J'aurais pu y rester

Alors qu'elle poursuit la transformation de l'appartement de Serge Gainsbourg, situé au 5 bis rue de Verneuil, en musée, Charlotte Gainsbourg a reconnu avoir eu beaucoup de mal à gérer la disparition de cette soeur qu'elle a tant aimée. "Question de survie, après la mort de ma soeur, je dépérissais. J'aurais pu y rester, a-t-elle livré à ce sujet à L'Obs. Et puis Trump, le Covid... Qu'est-ce que je fichais là ? Ce n'était pas mon pays. J'avais besoin de renouer avec la France, que j'aime profondément."

Il n'est pas rare que Charlotte Gainsbourg rende hommage à sa soeur disparue. Particulièrement active sur Instagram, la compagne d'Yvan Attal a plus d'une fois plongé dans l'album de famille pour en sortir quelques tendres clichés d'enfance. Bien qu'elles n'aient pas le même père (Kate Barry était la fille du compositeur John Barry), les deux soeurs ont grandi en étant proches, en partageant notamment de longues séances de jeu... dans un cimetière. Si la mort de la photographe reste entourée d'un tragique mystère, la thèse du suicide n'a jamais pu être attestée. Enterrée au cimetière du Montparnasse, Kate Barry a laissé derrière elle son fils Roman (né en 1987).