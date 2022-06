Diaporama : Charlotte Gainsbourg : Sa soeur Kate décédée dans de terribles circonstances, elle partage une émouvante photo

Charlotte Gainsbourg au photocall du film "Les passagers de la nuit" lors de la 72ème édition du festival international du film de Berlin (La Berlinale 2022). © Future-Image via Zuma Press/Bestimage

Kate Barry et Charlotte Gainsbourg au Festival de Cannes

5 / 16

Charlotte Gainsbourg et Kate Barry - Paris le , 25 09 2013 - Inauguration de la galerie cinema de Anne Dominique Toussaint et vernissage de l'exposition " Point of View " de Kate Barry