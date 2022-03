Charlotte Gainsbourg : Chemisier ouvert et look décontracté à Milan

L'actrice et chanteuse Charlotte Gainsbourg était de passage à Milan pour la promotion du film Suzanna Andler dans les salles italiennes. Comme à son habitude, la fille deJane Birkin et de Serge Gainsbourg était élégante, bien que casual, pour ce rendez-vous de cinéma...

Après la Paris Fashion Week début mars pour le défilé Saint Laurent aux côtés des stars de la série Euphoria et de Catherine Deneuve, la comédienne de 50 ans enchaîne les événements glamour en faisant l'honneur de sa présence à l'avant-première du film Suzanna Andler en Italie, une production réalisée par Benoît Jacquot. La partenaire (qui refuse de se marier) d'Yvan Attal s'est présentée devant les photographes avec un léger chemisier ouvert qu'elle portait sous une veste blazer noire aux épaulettes larges. Elle avait assorti l'ensemble d'un pantalon de velours aux tons marrons (voir diaporama).

Suzanna Andler, sorti en France en 2021, est l'adaptation d'une pièce de Marguerite Duras qui nous plonge dans les pensées et la vie d'une femme mariée et mère lors de ses vacances en bord de mer dans les années 1960. Cette dernière doit alors composer avec ses élans de libertés, ses désirs, sa solitude, ses doutes. Charlotte Gainsbourg est accompagnée de Niels Schneider, Nathan Willcocks, Julia Roy et Sandrine Rivet au casting du film.

Charlotte Gainsbourg a également pu présenter son film Jane par Charlotte, une oeuvre documentaire que la maman de Ben, Alice et Jo a réalisé en hommage à sa propre mère Jane Birkin. Le projet, sorti dans les cinémas français en janvier dernier, offre une vraie plongée dans l'intimité de cette famille d'artistes essentiels du paysage français. Il est l'occasion de redécouvrir la célèbre maison de Serge Gainsbourg rue de Verneuil à Paris. Par ailleurs, les fans pourront retrouver la comédienne dans les salles françaises en mai prochain pour la sortie du drame Les passagers de la nuit, avec Mikhael Hers et Emmanuelle Béart.