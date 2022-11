Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal complices et survoltés : rare sortie avec un autre couple très discret...

Elles sont rares leurs apparitions côte à côte. Charlotte Gainsbourg et son compagnon Yvan Attal cultivent leur jardin secret depuis de nombreuses années. Ensemble, le couple a donné naissance à trois beaux enfants, qui leur ressemblent beaucoup. Il y a Ben Attal, qui, à 25 ans, file depuis quelque temps le parfait amour avec Jordane Crantelle, qui fut en couple dans le passé avec Gaspard Ulliel. Et puis, Alice Attal, jolie et talentueuse jeune femme de 20 ans qui vit son rêve américain à New York. Et enfin, la petite dernière Jo Attal, qui, à 11 ans, vit encore à Paris avec sa maman.

Une jolie fratrie qui rend fiers Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal. Le couple, qui a parfois décidé de ne pas vivre sous le même toit, voire même pas dans le même pays, semble résisté aux aléas du temps et aux épreuves que réserve parfois la vie de couple. Leurs apparitions publiques sont aussi rares qu'ils sont secrets. La dernière fois que l'on pouvait surprendre le couple réuni, c'était à Roland-Garros. Dans le public, la fille de Jane Birkin et son compagnon jouaient les amoureux lambdas dans la vie de tous les jours. Malgré les 31 années passées ensemble, les échanges sur le court de leur amour étaient toujours d'actualité.

Yvan Attal survolté auprès de sa compagne élégante

Et ce samedi 19 novembre, l'amour était encore au rendez-vous pour le couple. Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal étaient de sortie, à l'occasion du 10ème anniversaire du Global Gift Gala, traditionnel dîner de charité qui se déroule chaque année au Four Seasons Hôtel George V à Paris, sous la houle d'Eva Longoria et Maria Bravo. Et pour cette rare sortie, les parents de Ben, Alice et Jo Attal se sont affichés élégants, complices et totalement survoltés. Devant les photographes, le réalisateur n'était ainsi pas avare de grimaces. Ce traditionnel dîner de charité organisé chaque année par Thierry Martino qui en assure les Relations Publiques, a pour vocation de collecter des fonds en faveur de Global Gift Foundation et de Eva Longoria Foundation.

Un autre couple discret au rendez-vous

Cette année c'est l'association Un Rien C'est Tout présidée par Cécile Duffau qui a été choisie par le Global Gift pour qu'une part des bénéfices de la soirée lui soit reversée. L'occasion donc pour un autre couple qui se fait discret de faire une apparition remarquée. En effet, Cécile Duffau n'est autre que la compagne de Vincent Lindon, le couple officialisait d'ailleurs sa relation au dernier Festival de Cannes, en mai 2022. D'autres nombreux invités étaient aussi présents à cette édition du Global Gift, parmi lesquels Emmanuelle Devos, Baptiste Giabiconi, Marie Drucker, Adriana Karembeu, très belle en blanc, Medi Sadoun, Anthony Delon, Amandine Petit, très décolletée, Guillaume, et Camille Lellouche, récemment maman et déjà amincie. La chanteuse a subjugué les invités en reprenant quelques-uns de ses succès. Christophe Beaugrand et Béatrice Rosen ont endossé les rôles de Maitre et Maîtresse de Cérémonie. Hélène Ségara a aussi donné de la voix.