"Bah si on va en parler" : Camille Lellouche sans tabou sur son post-partum, elle surprend en direct

Camille Lellouche fait la promotion de la réédition de son album A qui sort le 18 novembre 2022, jonglant entre son métier d'artiste et celui, qu'elle découvre un peu plus chaque jour, de maman. En effet, le 9 octobre dernier, elle a donné naissance à son premier enfant, une fille nommée Alma. Si elle a gardé l'identité du papa secrète, elle s'est exprimée sans filtre sur la grossesse et tout ce qu'elle vivait, les grands comme les petits moments de cette période. Désormais mère, l'humoriste-chanteuse parle de sa nouvelle vie avec la même sincérité, à la fois drôle et déconcertante. Si elle est très active sur Instagram, c'est sur le plateau de l'émission Clique sur Canal+ le 16 novembre qu'elle s'est confiée en toute franchise.

Précédemment sur TF1 dans le portrait de 50 Minutes Inside et devant Nikos Aliagas, Camille Lellouche est revenue sur sa nouvelle vie de jeune maman qu'elle qualifie d'"incroyable", en ne cachant pas être "épuisée" : "Je peux m'endormir comme ça, assise. Les nuits sont courtes, mais en fait, même si on dort 2 heures, à chaque réveil, quand on regarde son enfant, on se dit : 'Mais en fait, c'est fou !'" Dans l'émission Clique, elle tient le même discours face à Mouloud Achour et ses acolytes, tout en apportant des détails très intimes !

En effet, l'interprète de Ne me jugez pas n'a pas envie de dissimuler les aléas du post-partum et veut décomplexer cette période qui suit l'accouchement. Le corps d'une femme étant soumis à un bouleversement total, il entraîne les mamans à devoir s'accommoder de certains accessoires, que Camille Lellouche ne veut pas rendre tabou, car ils font partie du processus. "Actuellement, j'ai une couche," clame sans fard l'interprète à la surprise de son audience. Rétorquant au commentaire qu'on lui fait - "je pensais qu'on allait pas en parler" -, elle ajoute : "Bah si ! Moi, je n'ai pas eu de congé maternité - parce que j'ai besoin d'oseille (rires) -, et du coup, mon corps n'a pas eu le temps de se remettre encore. Je suis encore dans le stade où mes organes doivent se remettre en place."

Être normale

Naturelle, drôle et tendre, Camille Lellouche témoigne de son expérience personnelle comme peu de stars le font, pour rendre les choses tout simplement normales. Cependant, elle pose certaines limites, que parfois certains oublient, pensant que, comme elle est active sur les réseaux sociaux, elle est, dans son quotidien, aussi disponible. "Il y a des moments où c'est très dur, tu dois être normal, et normal ça ne veut pas dire méchant. Je sortais de l'enterrement de mon grand-père il y a quelques années et il y a une nana, je suis en pleurs vraiment, elle me dit : 'On peut avoir une photo ?' Euh...'Est-ce que je peux juste avoir le temps de sécher mes larmes ?'", explique-t-elle sur le plateau de Clique.