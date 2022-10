Camille Lellouche veut se "reprendre en main" : photo de sa silhouette après l'accouchement

Donner la vie entraîne de très nombre aux chamboulement, notamment physiques. Rares sont les jeunes mamans qui retrouvent rapidement leur silhouette d'avant grossesse, même si elles existent. Camille Lellouche n'en fait pas partie et n'a pas peur de le montrer !

Dimanche 30 octobre 2022, la chanteuse et humoriste de 36 ans a dévoilé une photo d'elle trois semaines après la naissance de son premier enfant, une petite fille qui porte le doux prénom d'Alma. Dans une cabine d'essayage, Camille Lellouche essaye un jean... dans lequel elle ne rentre pas. "J'ai essayé un jean 3 tailles au dessus de ma taille, il me va nickel. #Postpartum", écrit-elle en légende. Une publication qui décomplexe et qui est pleine d'humour. On adore !

Suite à la mise en ligne de cette photo, Camille Lellouche a reçu de nombreux commentaires, beaucoup la remerciant de montrer la réalité d'après l'accouchement. "Merci d'être là Camille, j'ai été enceinte en même temps que toi et tu m'as trop aidée avec ton humour", "Neuf mois pour faire un bébé, neuf mois pour perdre ses kilos", "Enfin des femmes qui osent ..et bah, c est un trop plein d amour ...c'est top", "Une photo magnifique qui représente bien ce que les femmes vivent après la grossesse. Vous étiez magnifique avant vous l'êtes d'autant plus maintenant, félicitations pour votre petite Alma. Bienvenue parmi nous", peut-on lire parmi les nombreux commentaires qui ont été laissés.