Camille Lellouche maman pour la première fois, sa fille est née : elle dévoile son doux prénom

Carnet rose pour Camille Lellouche. Cinq mois après avoir pris tout le monde de court en annonçant sa grossesse surprise, l'humoriste de 36 ans a donné naissance à son premier enfant. Une petite fille qu'elle a pris soin de présenter à ses nombreux abonnés sur Instagram, toujours présents pour elle. Samedi 15 octobre 2022, Camille Lellouche a posté sur son compte Instagram le message suivant : "A L M A. Tourbillon de ma vie. Ps: pas eu l'temps d'aller faire ma manucure vous m'en voudrez pas..." Sur la photo on peut voir la main de la jeune femme tenir le bracelet de naissance de son enfant, née le 9 octobre.

C'est par le biais d'un cliché de son baby bump et d'une mini paire de baskets que Camille Lellouche avait révélé au monde entier le secret qu'elle cachait depuis plusieurs mois : "Je t'aime tant déjà" écrivait-elle en légende du cliché, liké et commenté d'innombrables fois. Une question brûlait alors toutes les lèvres : qui est le papa ? Très discrète sur sa vie privée, la comédienne, surprise en plein bisou avec Rayane Bensetti sur les réseaux sociaux, a clairement indiqué vouloir garder l'identité du père pour elle.

Au fil des semaines, Camille Lellouche s'était néanmoins fendue de quelques confidences sur monsieur. Elle révélait que malgré sa prise de poids et les inconvénients de la grossesse, il continuait de la trouver "sublime" et supportait même ses hormones : "Il est gentil, il me fait des massages, il me fait des gommages, il me fait le ménage... Je lui fais la misère tout le temps" confiait-elle à Jamel Debbouze sur la scène du Marrakech du Rire.