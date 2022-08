Camille Lellouche enceinte et fatiguée : elle évoque son mystérieux compagnon, prêt pour l'accouchement

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

Bébé arrive ! Dans moins de deux mois, Camille Lellouche sera en effet maman d'une petite fille, un premier bébé qu'elle attend avec impatience. Mais une grossesse, par cette chaleur, n'est pas chose aisée : l'humoriste et chanteuse est de plus en plus fatiguée, un état de nerf qu'elle raconte, bien sûr, à ses fans en story, comme elle le fait avec tout ce qui concerne sa grossesse. Et comme toujours, elle est hilarante !

C'était un bébé que personne n'attendait mais qui va faire le plus grand bonheur de ses parents : en octobre, si tout se passe bien, Camille Lellouche sera maman de son premier enfant, une petite fille dont elle n'a pas encore trouvé le prénom. Et si elle a d'ores et déjà déclaré qu'elle ne montrerait ni la tête de sa fille, ni celle de son amoureux sur les réseaux sociaux, elle est très transparente sur tout le reste. Et notamment sur la fatigue qu'engendre une grossesse en plein été caniculaire comme celui que la France traverse en 2022. Souvent épuisée, la jeune trentenaire se filme quasiment à chaque fois sans maquillage, dans la vraie vie d'une femme enceinte de 7 mois, et raconte à ses abonnés les raisons de son abattement, en général en tournant les choses de manière humoristique.

Et ce mercredi, c'est la préparation de la chambre du bébé qui l'a mise dans cet état : "Je viens de passer trois jours à tout laver, tout ranger, préparer la chambre du bébé. Le berceau, là, je l'ai monté tout à l'heure... Tout est prêt, tout est lavé : les langes, les bodys, les pyjamas, les bavoirs, les draps, les serviettes..." a-t-elle révélé, avant de remercier une amie à elle pour un petit ventilateur de poche qui semblait lui faire beaucoup de bien ! "Je l'aurais aussi à l'accouchement, mais ce n'est pas moi qui le tiendrai, c'est mon amoureux, bien sûr. Je ne peux pas tout faire, sortir une fille de mon ventre et tenir un ventilo !", a-t-elle continué avec des grimaces. Un trait d'humour qui cache des angoisses qui s'approchent : lors d'une session question réponse en début de semaine avec ses abonnés, elle avait révélé être terrorisée par l'accouchement. Pourtant, elle attend sa petite fille avec impatience, tout comme son amoureux, que l'on ne connait pas mais qui s'annonce être un super papa : dans ces mêmes stories, elle avait révélé avoir "beaucoup de chance", le qualifiant même "d'homme exceptionnel". "Il range, il fait le ménage, il fait à manger...", avait-elle raconté, avant de conclure : "Il s'occupe bien de moi, il s'occupe bien de tout". Et on leur souhaite beaucoup de bonheur !