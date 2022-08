Camille Lellouche enceinte : verra-t-on un jour le visage du papa ? Elle répond enfin !

Trentenaire plutôt extravagante, Camille Lellouche n'est pas du genre à rester discrète ! Hilarante sur les réseaux sociaux dans ses petites vidéos (dans lesquelles elle se moque souvent d'elle-même !), elle peut parfois être touchante, comme dans le clip de Mais Je t'aime... mais ne laisse en tout cas personne indifférent ! Sauf, on le constate désormais, lorsqu'il s'agit de sa vie privée : en couple avec un mystérieux amoureux, elle refuse de le montrer ou bien de donner son prénom.

Futur papa de leur petite fille, qui devrait naître en octobre, celui-ci tient en effet à "rester discret", comme elle l'a confié une nouvelle fois sur Instagram ce lundi, lors de plusieurs stories questions-réponses avec ses abonnés. Pas question, donc, de voir son visage tout de suite, une règle qu'ils appliqueront également pour leur fillette, dont on connaitra le prénom mais pas le physique.

Toutefois, Camille Lellouche a accepté d'en dire un peu plus sur ce mystérieux amoureux, qu'elle a décrit comme "quelqu'un d'incroyable", avec qui elle ne pouvait pas "rêver mieux". Retrouvant son sens de l'humour après cette rare déclaration, elle s'est ensuite mise à citer toutes ses qualités : "il range, il fait le ménage, il fait à manger...", concluant sur une jolie note : "Il s'occupe bien de moi, il s'occupe bien de tout".

Un futur papa qui a donc l'air d'être un compagnon parfait pour l'humoriste ! Celui-ci est rarement évoqué par sa compagne, mais elle y avait fait une allusion lors du dernier Marrakech du Rire, confiant à Jamel Debbouze avec beaucoup d'ironie : "Le propriétaire... Il est éclaté au sol". Et de continuer : "Les hormones, c'est compliqué à gérer. Il est gentil, il me fait des massages, il me fait des gommages, il me fait le ménage... Je lui fais la misère tout le temps Jamel".