Camille Lellouche enceinte : hésitation sur le prénom du bébé, elle n'est pas d'accord avec le papa !

Depuis l'annonce de sa grossesse en mai dernier, ses fans n'attendent plus qu'une information : comment Camille Lellouche compte-t-elle appeler sa petite fille ? Censée accoucher à la rentrée, l'humoriste et actrice a donné plus de précisions à ce sujet sur Instagram ce lundi, à l'occasion d'un moment questions-réponses avec ses abonnés. Et autant dire qu'il va encore falloir attendre un peu...

En effet, alors que quelqu'un lui demandait comment elle comptait appeler sa petite merveille, Camille Lellouche a été très franche : avec son compagnon, qui "tient à rester discret"... ils hésitent toujours entre deux prénoms ! Un détail qu'il va falloir régler dans les deux mois qui arrivent, puisque la fillette devrait arriver en octobre, comme elle l'a révélé à un autre de ses fans.

En tout cas, elle a assuré aux curieux qu'elle leur révélerait à la naissance le prénom de sa petite fille, dont elle veut en tout cas garder le visage secret, tout comme elle évite de montrer l'homme qui partage sa vie ou même de donner son prénom. En tout cas, pour le moment, elle la "kiffe déjà" selon ce qu'elle a expliqué, malgré ses "14 kilos d'amour" pris pendant la grossesse...