Camille Lellouche enceinte : confidences sur le père de son enfant à qui elle fait la misère

Le 18 juin dernier, la ville de Marrakech retrouvait toute son effervescence avec la dixième édition du Marrakech du rire. Un anniversaire célébré en grande pompe par Jamel Debbouze et sa clique d'humoristes. Sur la scène installée au palais El Badiî, Camille Lellouche a notamment fait sensation, offrant sa première apparition publique depuis l'annonce de sa grossesse. Dans une robe noire ample, elle dévoilait alors son ventre arrondi qui est depuis devenu énorme.

Des photos avaient déjà été dévoilées après le tournage de l'événement comique et il ne manquait plus que sa diffusion à la télé. C'est ce mardi 19 juillet que M6 a proposé ce rendez-vous aux téléspectateurs. Ces derniers ont constaté que Camille Lellouche n'avait alors rien perdu de son énergie contagieuse, allant jusqu'à réaliser des pas de danse. Au beau milieu de son sketch,Jamel Debbouze est venu la rejoindre et a souhaité en savoir plus sur l'avancée de sa grossesse. C'est bien sûr avec beaucoup d'humour que Camille Lellouche lui a répondu. "J'ai pris dix kilos Jamel... Je ressemble à une théière à Nar Nar. J'ai de la peau d'orange, de citron, clémentine, pamplemousse... J'ai le cul de ma tante, j'ai le cul de ta tante, j'ai le cul de la tante de tout le monde ici", a-t-elle lâché.

Jamel Debbouze s'est ensuite intéressé au mystérieux papa de la petite fille. L'occasion pour la chanteuse et humoriste de l'évoquer pour la première fois à la télévision. "Le propriétaire... Il est éclaté au sol", a-t-elle d'abord ironisé. Et de continuer : "Les hormones, c'est compliqué à gérer. Il est gentil, il me fait des massages, il me fait des gommages, il me fait le ménage... Je lui fais la misère tout le temps Jamel".

Camille Lellouche n'en dira pas plus et ne révélera donc toujours pas son identité. Depuis sa relation polémique avec Rayane Bensetti, elle ne s'est affichée au bras d'aucun homme et semble tenir à conserver cette discrétion. Peut-être finira-t-elle par baisser sa garde d'ici son accouchement...