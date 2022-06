Camille Lellouche enceinte : elle affiche son baby bump sur scène au Marrakech du rire

Avant que l'immense majorité du show business ne se mette en mode off pour la période estivale, Jamel Debbouze a pu réunir de nombreux confrères et consoeurs stars de l'humour, afin de fêter les 10 ans du Marrakech du rire. Le 18 juin, sur la scène installée au palais El Badiî on a donc pu voir la crème de la crème lors d'une soirée de gala exceptionnelle. Camille Lellouche, enceinte de son premier enfant, avait notamment fait le déplacement.

Depuis l'annonce surprise de sa grossesse en mai dernier, Camille Lellouche n'avait pas encore eu l'occasion de retourner devant du public. La chanteuse et humoriste âgée de 36 ans avait toutefois partagé quelques photos et vidéos de son nouveau quotidien de femme enceinte, sur Instagram. Et si elle se décrivait volontiers comme "éclatée" et "épuisée" par les premiers mois de sa grossesse, elle a tout même trouvé le courage de se rendre à Marrakech pour aller faire rire les gens. Avec une dose d'énergie retrouvée, Camille Lellouche est donc apparue sur scène, dans une longue robe noire ample mais incapable de cacher pour autant son baby bump qui pousse à vue d'oeil ! D'ailleurs, même Jamel présent à ses côtés l'a remarqué et lui en a parlé. La star avait complété son look par une paire de baskets, rangeant les talons au placard pour plus de confort. Et on la comprend !

Parmi les autres invités du festival, il fallait compter sur Elie Semoun, Jarry, Maxime Gasteuil, la sensation du moment Paul Mirabel ou encore Nawell Madani, Caroline Vigneaux, Kev Adams, Waly Dia, Jeff Panacloc, Michaël Youn, Ahmed Sylla... Une liste de stars pour régaler spectateurs et invités VIP de ce 10e anniversaire. Dans l'assemblée aussi, on a pu voir de nombreuses personnalités venues se détendre au rythme des sketchs présentés. Chantal Ladesou, Christophe Dugarry et sa compagne Yasmina, François-Xavier Demaison, Alessandra Sublet, Kareen Guiock et son compagnon Lilian Thuram ou encore Alice Belaïdi, Anne Depétrini, Kylian Mbappé, Dimitri Payet avec sa femme Ludivine, Kad Merad et sa compagne Julia Vignali... Il y avait du beau monde !