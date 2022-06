Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau, couple rayonnant et soudé au Marrakech du rire !

Du rire et des larmes pour cet anniversaire incroyable. Pour ces anniversaires incroyables, plutôt. Le 18 juin 2022, le festival d'humour Le Marrakech du rire a effectivement célébré sa 10e édition, après trois ans d'absence, à l'aide d'un grand gala. Ce même jour, le maître d'orchestre de l'évènement, Jamel Debbouze, soufflait ses 47 bougies. Une jolie coïncidence pour le comédien qui était, ce soir-là, particulièrement bien entouré.

Dans les coulisses, Jamel Debbouze a évidemment été aperçu avec Mélissa Theuriau, mère de ses enfants Léon et Lila, femme de sa vie qu'il a épousée en 2008. Il est surtout monté sur scène avec les nombreuses et les nombreux invités, venus se frotter au difficile, rigoureux public de Marrakech, composé de 3500 spectateurs. Sont donc venus interpréter leurs sketchs, sur les planches du palais Baddi, Ahmed Sylla, Kev Adams, Camille Lellouche enceinte, Caroline Vigneau, Jarry, Wali Dia, Paul Mirabel, Michaël Youn... une vingtaine d'artistes en tout, dont les facéties ont été captées par la 6e chaîne.

Ça fait quelque chose !

Jamel Debbouze a été accueilli, ce soir-là, par une foule en délire chantant "Joyeux anniversaire". Le plus beau des contextes pour retrouver les joies de la scène : "Cette scène quand même incroyable, il y a ces dix ans derrière moi, toute mon histoire, ma famille, mes amis, ça fait quelque chose", confiait-il un peu plus tôt au quotidien Le Parisien. Humoriste et maître de cérémonie du Marrakech du rire, alias le MDR, Jamel a retrouvé tous les gens qu'il aime. Outre sa douce compagne Mélissa Theuriau et ses nombreux amis, sa maman était présente dans les premiers rangs pour filmer le show avec son téléphone. Dans les tribunes, les rétines les plus aiguisées ont également repéré Ethan Mbappé, le frère du célèbre footballeur, star de l'équipe de France. Et pour cause, ce dernier était présent au palais Baddi, sorte de cadeau pour le festival, pour son organisateur et pour tous les spectateurs venus assister au programme...