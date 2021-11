"Tu te fais battre, on t'humilie" : Camille Lellouche victime d'un compagnon violent, se confie

L'époque est à la libération de la parole. Les femmes osent désormais publiquement dénoncer leurs agresseurs même si, malheureusement, la justice ne les suit pas toujours... Camille Lellouche a par exemple été la victime d'un compagnon violent quand elle n'avait que 19 ans. Elle en a gardé un souvenir cuisant.

C'est dans le documentaire Camille Lellouche : authentique, qui sera diffusé sur Canal + le 19 novembre 2021 à 22H40 dans la foulée de son spectacle, que l'on découvre les violences conjugales dont elle a été la victime. "A 19 ans, j'ai confiance en moi, je me sens belle. Je me sentais intelligente. Et je rencontre cette personne. Il est beau, intelligent, charismatique. Il a tout. C'est le gars. C'est au bout de trois mois que c'est parti en cacahuète", dit-elle. Survient alors une première grosse dispute. "J'étais en vexation ultime. Je suis sortie pour ne pas pleurer devant lui pendant 10 ou 15 minutes. Quand je reviens, j'entends : 'Elle est où cette pute ?'. Il me met une gifle. Mais c'est tellement absurde, c'est un choc. Je lui dis : 'Toi tu me tapes ? 'Toi tu me tapes ?' (...) C'est terminé, tu n'entendras plus jamais parler de moi. Tu me dégoûtes", ajoute-t-elle.

Malheureusement, l'interprète de N'insiste pas restera encore un certain temps entre les griffes de son compagnon, sous l'emprise de son pouvoir de persuasion. "Ils ont tous la même technique : il m'embrasse les pieds, il pleure, il s'effondre, il me fait des lettres d'amour... Il me dit que ça ne lui est jamais arrivé. Sauf que les coups continuent de pleuvoir (...) Au bout d'un moment, tu n'as plus de force. Tu te fais battre, on t'humilie. J'avais envie de vomir 7 jour sur 7", ajoute-t-elle. Camille Lellouche, qui a vécu une période sombre dans sa vie avant de rencontrer le succès et s'émanciper de cet homme violent, a réussi à mettre fin à cette histoire avec l'aide de sa mère auprès de qui elle retournera vivre.

Depuis, celle qui aurait fricoté avec Rayane Bensetti s'affiche célibataire après plusieurs histoires de coeur dont une ayant donné naissance au tube Je remercie mon ex. Et nul doute qu'elle ne laissera plus jamais une telle situation lui arriver.