Camille Lellouche enceinte : cet ex-compagnon et proche d'une star de la musique qui l'a quittée

Camille Lellouche est à retrouver ce soir sur M6 pour le dixième anniversaire du Marrakech du rire. L'occasion de revenir sur la vie sentimentale de l'humoriste et chanteuse, alors qu'elle attend un enfant, comme elle l'a révélé le 17 mai dernier via son compte Instagram.

Si tout semble aller pour le mieux pour l'artiste de 36 ans, elle a vécu des périodes plus compliquées par le passé, notamment en septembre 2020, lorsqu'elle annonçait sa rupture avec son compagnon de l'époque, alors qu'elle avait écrit une chanson pour lui, intitulée Mais je t'aime et composée avec l'aide de Grand Corps Malade. La chanteuse n'était pas parvenue à retenir ses larmes sur le tournage du clip, alors qu'elle venait de rompre.

"Quand je pleure, c'est réel. La veille du clip, la personne pour qui je l'avais écrite a récupéré ses affaires chez moi. Mon émotion n'est pas feinte. Et celle de Fabien (prénom de Grand Corps Malade, ndlr) non plus, car il connaissait cette personne. Et à chaque fois qu'on la chante, il se passe un truc très fort entre nous" s'était-elle confiée dans une interview accordée au Parisien. À noter que cette chanson a été élue "chanson originale de l'année" lors de l'édition 2021 des Victoires de la Musique.

"T'as été d'une lâcheté"

Une chanson qui lui en a inspiré une autre, intitulée Je remercie mon ex, sortie en décembre 2020, soit deux mois après sa rupture. "Je pense qu'il faut remercier son ex. On est tout le temps en train de les insulter en permanence et au final, remercions-les puisqu'au final, il nous arrive de belles choses et sûrement meilleures", expliquait-elle quatre jours plus tard sur le plateau de l'émission C à Vous. Elle affirmait cependant qu'elle n'était "pas en guerre" avec lui, bien que les paroles de la chanson soient très crues.

"Depuis que t'es parti aujourd'hui tout va mieux dans ma vie. T'as refermé la porte, en un clin d'oeil c'était fini. Grâce à toi tout va bien, tout va mieux, tout est doux. Grâce à toi je respire et je me rends pas ouf (...) Si on en est là, c'est à cause de toi. T'as été d'une lâcheté. Ça ne me fait plus mal. Après tout ce temps, tu ne m'as pas respectée. Et ça me fait plus mal. (...) C'est toi qui est parti apeuré, mais je ne reviendrais plus jamais. Toi tu m'aimeras à tout jamais", entonne-elle dans ce morceau, alors qu'elle s'est affichée topless pour la pochette de ce single.

Depuis, Camille Lellouche semble avoir tourné la page et refait sa vie puisqu'elle va prochainement mettre au monde son premier enfant.