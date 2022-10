Camille Lellouche, maman au bout du rouleau : son mystérieux chéri tient un rôle primordial à ses côtés !

Sa vie a pris un tournant différent, il y a quelques jours. Le 9 octobre 2022, Camille Lellouche a annoncé qu'elle avait enfin donné naissance à son premier enfant, une petite fille qu'elle a choisi de prénommer Alma. Depuis, elle profite au maximum de son enfant et s'adapte, comme elle le peut, à ses besoins. Mais quand elle donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux, la chanteuse et humoriste le fait sans filtre. Sans maquillage. Nature peinture.

Le quotidien réel de toutes les mères, c'est celui-ci. Et c'est une bouffée d'air frais de voir Camille Lellouche prendre la parole, sans tabou ni mensonge, à peine sortie de la maternité. Le 19 octobre 2022, elle a d'ailleurs filmé une courte séquence dans laquelle elle avoue être à bout de force depuis la naissance de sa fille... mais dans une juste mesure, son compagnon étant là pour elle, pour l'épauler.

On se relaye bien avec mon keum

"Vous êtes beaucoup à me demander si ça va, explique Camille Lellouche. Je suis vidée, ça c'est vrai. mais ça va. Comme toutes les mamans du monde, on aimerait dormir. Mais on se relaye bien avec mon keum. Moi j'essaye de garder la vraie nuit, et lui il dort la journée entre guillemets. Mais c'est incroyable. En tout cas le deuxième one woman show il va être bien fourni, garni. Il ne sera pas pour tout de suite, il faut me laisser le temps de le faire, et puis avant ça il y a la tournée musique, mais il va être fourni. Préparez-vous. Il y a plein de choses qu'on ne nous dit pas."