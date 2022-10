Camille Lellouche maman : totalement au naturel, elle est cash sur la naissance d'Alma

Maman depuis quelques jours, Camille Lellouche s'est exprimée pour la première fois depuis la naissance de sa "merveille", sa petite fille née le 9 octobre dernier. En story Instagram, l'humoriste de 36 ans a confié ses premiers ressentis en tant que maman. "Je pensais faire une petite vidéo un peu maquillée, jolie, bien présentée après cet événement majestueux. Mais en fait, rapport à la force physique qui n'est point, je pense que je vais rester nature, peut-être pas seins ballants, peut-être pas mais peut-être je vais faire moins de bruit aussi parce que là s'il y a un réveil..." déclare-t-elle, le sourire aux lèvres.

"Merci pour tout en tout cas pour tous vos messages, c'est adorable !" indique-t-elle ensuite à ses abonnés lui ayant adressé de nombreux messages de félicitations. "J'ai attendu une petite semaine pour l'annoncer parce que vraiment, physiquement je ne pouvais pas en fait. Je suis rentrée à la maison hier avec cette petite merveille", a-t-elle expliqué, regardant avec beaucoup d'amour sa fille.

C'est extraordinaire

Si elle était auparavant ironique sur le sujet des enfants, sa vision semble avoir totalement changé depuis que sa précieuse Alma est née. Elle raconte : "Autant avant, tous mes amis qui avaient des gosses je les esquivais parce que quand t'en as pas, t'as pas envie de te taper les pleurs, les couches et les machins et mes potes me disaient : 'Tu verras c'est extraordinaire, c'est merveilleux tu vas vivre des trucs extraordinaires et tu vas te demander ce qu'était la vie avant'. Donc évidemment j'avais envie de les exploser. Et en fait bah je suis complètement la même. Je ne savais pas ce que c'était la vie avant. C'est fou, c'est un truc de malade".