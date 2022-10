"Vous vouliez rencontrer mon chéri..." : Camille Lellouche présente le père de sa fille, un très bel étalon !

Bientôt maman d'une petite fille qui devrait voir le jour au mois d'octobre, Camille Lellouche, d'ordinaire très discrète sur sa vie privée, a décidé de dévoiler son chéri sur Instagram. Enfin... plutôt un sketch de son chéri. Le 7 octobre 2022, l'humoriste réalisait ainsi une vidéo sur Instagram où elle remerciait son public pour l'accueil de son nouveau titre Ne me jugez pas. "Mes chéris je voulais faire cette petite vidéo pour le clip Ne me jugez pas et aussi...", confie-t-elle, avant d'être interrompue par un homme avançant à pas feutrés avec un masque de cheval sur la tête. Hilare, l'interprète du titre Je remercie mon ex explose de rire en apercevant le déguisement surprise de celui qui partage sa vie.

"Je vais me pisser dessus.. Mais c'est quoi ce truc ? T'as acheté ça quand ?", lui demande-t-elle. Après lui avoir donné un peigne pour le brosser, l'homme glisse une carotte à sa chérie. "Mais qu'est-ce que tu fous avec ta carotte ?". "Mais qu'est ce que tu fais ?", demande ensuite Camille à son compagnon qui semble partir dans le salon. Assis confortablement dans le canapé, l'homme regarde une chaine spécialisée dans les courses équestres. "T'as mis Equidia ?", lui demande la comédienne avant que son chéri ne hennisse à la manière d'un véritable étalon.