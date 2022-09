Camille Lellouche enceinte : elle dévoile une photo impressionnante de son ventre très rond

Il s'occupe de tout

Une grossesse qui a notamment ruiné son body summer. "On est sur une belle prise de masse. Je ne parlerais pas de poids, je parlerais de masse ! C'est tout ce qu'on aime juste avant l'été. Il y a des choix dans la vie à faire et quand tu veux un enfant tu prends des kilos. Tu deviens une baleine !", disait-elle il y a quelques semaines. Cette étape de la vie provoque également beaucoup de stress. "Plus ça approche, plus j'ai très peur. Est-ce que je me ch*e dessus ? Bien sûr que oui. J'ai très peur, de tout, même les mots qu'on utilise : bouchon muqueux, poche des eaux, péridurale également, ça ne me fait pas kiffer", avait partagé Camille Lellouche.

Mais malgré ces inconvénients, l'humoriste n'a jamais autant souri dans ses vidéos, de quoi conclure qu'elle est plus qu'impatiente d'accueillir son premier enfant, qui a pour père un homme dont on ne sait pratiquement rien. C'est un "papa discret", qui "fait le ménage, il range, il fait les repas... Il s'occupe bien de moi, il s'occupe de tout" avait-elle partagé à son sujet.