Camille Lellouche très proche de l'accouchement : son très gros ventre sublimé pour un rendez-vous glamour

Sa grossesse n'avait pourtant pas l'air de tout repos. Depuis qu'elle a annoncé être enceinte de son premier enfant, Camille Lellouche n'a de cesse de poster des vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux dans lesquelles elle se moque d'elle ou dévoile sans complexe les inconvénients de la grossesse dont les femmes ne parlent généralement pas : "On est sur une belle prise de masse. Je ne parlerais pas de poids, je parlerais de masse ! C'est tout ce qu'on aime juste avant l'été, avait-elle déclaré. Il y a des choix dans la vie à faire et quand tu veux un enfant tu prends des kilos. Tu deviens une baleine !"

Au Marrakech du rire face à Jamel Debbouze, Camille Lellouche avait aussi évoqué ses hormones en ébullition et la patience et la gentillesse du futur papa, dont l'identité n'a pas été dévoilée : "Les hormones, c'est compliqué à gérer. Il est gentil, il me fait des massages, il me fait des gommages, il me fait le ménage... Je lui fais la misère tout le temps Jamel." Monsieur est d'ailleurs d'ores et déjà prêt pour l'accouchement. Ce qui est loin d'être le cas de la future maman.

Au mois d'août, Camille Lellouche avait pris la parole sur Instagram pour faire part de ses craintes concernant l'accouchement à ses fans : "Plus ça approche, plus j'ai très peur, avait-elle confié. Est-ce que je me ch*e dessus ? Bien sûr que oui. J'ai très peur, de tout, même les mots qu'on utilise : bouchon muqueux, poche des eaux, péridurale également, ça ne me fait pas kiffer." Heureusement, son chéri sera là pour l'encourager !