Camille Lellouche enceinte et complexée en maillot de bain : elle dévoile son énorme baby bump

"Mais tellement!! je suis en pls.", "Bébé prévu pour octobre. Courage à toi", "Ce bidonnn là", "C'est un peu mon ressenti", "Je suis KO", "Magnifique !!!! J'adore", "J'ai rigolé en voyant sa tête", "Moi c'est toujours mon corps après deux mois mdrrr", peut-on lire en commentaires de la part d'abonnés tentant tant bien que mal de réconforter l'artiste.

Pour rappel, Camille Lellouche a révélé sa grossesse le 17 mai dernier sur Instagram. "Mes chéris comment allez-vous ? J'ai une bonne et... une un peu moins bonne nouvelle mais qui va redevenir très très bonne. Pour être plus claire, j'avais l'Olympia le 9 novembre qui était pour ainsi dire presque complet. Sauf que, comme vous le savez, j'ai un baby dans le ventre donc il va bien falloir le sortir. Donc au mois d'octobre j'accouche ! De là, il va falloir que je me repose un peu et m'occuper de mon bébé", confiait la chanteuse de 36 ans, qui s'apprête à donner naissance à une petite fille au mois d'octobre. Elle n'a pour le moment pas révélé l'identité du futur papa.

Pas toujours très à l'aise avec sa prise de poids, celle qui a interprété le titre Mais je t'aime avec Grand Corps Malade s'est d'ailleurs récemment comparée à une "baleine à bosse". "Je suis en train de vivre le meilleur moment de ma vie, et quand elle sera née, ce sera encore mieux. Je reviens dans dix kilos, c'est-à-dire demain", ajoutait-elle avec beaucoup d'humour. Plus que trois mois à attendre avant l'accouchement pour la jolie Camille !