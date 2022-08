"Plus ça approche, plus j'ai très peur" : Bientôt maman, Camille Lellouche exprime toutes ses craintes

"Plus ça approche, plus j'ai très peur", confie Camille Lellouche dans sa story ce mardi 22 août. Alors que le jour J, celui de son premier accouchement, approche à grands pas, l'humoriste assure à ses abonnés, ne pas faire "du tout la maline". Stressée comme la plupart des femmes enceintes, la chanteuse de 36 ans s'est livrée à sa communauté sur Instagram, toujours sans filtre sur ses appréhensions et ce qu'elle ressent actuellement, alors qu'elle est engagée dans son huitième mois de grossesse.

Enceinte de son premier enfant, l'artiste révélée dans The Voice a pris 17 kilos, comme elle le révèle ce jour. Des kilos qu'elle a dû mal à supporter et si elle aime beaucoup son ventre, elle avoue avoir plus de difficultés avec ses genoux, ses cheveux ou encore sa peau. Mais à l'approche de la fin de cette grossesse, "pas loin du but", selon ses mots, celle qui s'apprête à accueillir une petite fille semble surtout stressée par l'accouchement et tout ce qui va avec. "Est-ce que je me ch*e dessus ? Bien sûr que oui, s'amuse Camille Lellouche face caméra. J'ai très peur, de tout, même les mots qu'on utilise : bouchon muqueux, poche des eaux, péridurale également, ça me fait pas kiffer. Énormément de veinasses !"

Bilan après huit mois de grossesse

Des termes qui risquent de résonner chez d'autres femmes enceintes, ou comme des souvenirs chez d'heureuses mamans. Comme toujours, l'interprète de Mais je t'aime est cash sur son état de santé. Elle révèle ainsi ne plus se maquiller qu'une fois par mois, ne plus se faire de brushing. Elle déplore les "boutons dans le dos" et conclut : "J'avais que des trucs pas ouf", rappelant au passage que toute femme est différente. "On m'avait dit que les derniers mois étaient longs, effectivement, c'est long long long. Et puis ça pèse, tu dors pas. Moi je vous dis, les quatre premiers mois j'ai gerbé et pas bougé, après super pendant deux mois et demi, et dès que je suis rentrée dans le 7e KO impossible de dormir, je dors assise", a-t-elle constaté.

Puis, elle évoque cette petite fille qui va arriver, toujours avec beaucoup d'humour. "Il paraît que quand t'as une fille, elle prend toute ta beauté. Et pour le peu que j'avais... elle a tout pris dès le début, j'étais hideuse les 5, 6 premiers mois, et maintenant je suis juste cheum", a-t-elle fait savoir.

Plus que quelques semaines et Camille Lellouche fera la connaissance de ce petit être qui la comblera de bonheur...