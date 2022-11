Camille Lellouche, maman d'Alma épuisée et sans filtre : "Je peux m'endormir assise"

Ce samedi 12 novembre, Nikos Aliagas reçoit Camille Lellouche dans "Le portrait" de 50 Minutes Inside sur TF1. La jeune femme de 36 ans est devenue maman d'une petite Alma née le dimanche 9 octobre 2021. Un heureux événement qu'elle a partagé avec ses abonnés sur Instagram avec ce message : "A L M A. Tourbillon de ma vie. PS : pas eu l'temps d'aller faire ma manucure vous m'en voudrez pas...". Un message accompagné d'une photo montrant le bracelet de naissance de sa fille.

Les nuits sont courtes, mais...

Face à Nikos Aliagas, Camille Lellouche revient sur sa nouvelle vie de jeune maman qu'elle qualifie d'"incroyable". "Je suis épuisée, Nikos. Je peux m'endormir comme ça, assise", lance-t-elle face à l'animateur. "Les nuits sont courtes, mais en fait, même si on dort 2 heures, à chaque réveil, quand on regarde son enfant, on se dit : 'Mais en fait, c'est fou !'", complète-t-elle en disant que sa fille est déjà "hyper intelligente".

Ma priorité c'est elle et elle uniquement

La jeune maman avoue même que la naissance de sa fille l'a aidée à combattre ses vieux démons : "En fait, on ne s'angoisse plus pour nous. Maintenant, on a notre progéniture et on veut qu'elle soit apaisée, heureuse. On est dans un monde qui est quand même difficile donc il faut que tout aille bien. En fait, toutes mes angoisses, mes névroses, mes toc... tout ce que j'ai habituellement, ça va beaucoup mieux parce que ma priorité c'est elle et elle uniquement, quoi."