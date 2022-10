Camille Lellouche filme son mystérieux compagnon, un bel étalon qui sait la faire rire !

Camille Lellouche a tout compris. La comédienne, humoriste et chanteuse, devenue maman d'une petite Alma le 9 octobre dernier, n'a rien caché des désagréments de sa grossesse et des premiers pas avec bébé. Sur son compte Instagram, l'artiste de 36 ans est bien loin des influenceuses et autres stars de téléréalité pour qui rien ne change après autant de chamboulements. Camille Lellouche est comme la plupart des mamans du monde. Elle a pris du poids, est à bout de fatigue, n'a plu le temps de prendre soin d'elle mais a le meilleur des alliés à ses côtés : le père de sa fille !

Si les fans n'ont pas encore eu l'honneur de découvrir le visage de l'heureux élu, Camille Lellouche ne le cache pas pour autant. C'est sous un masque de cheval qu'il fait désormais des apparitions sur les réseaux sociaux de sa douce. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est tout aussi drôle que sa compagne. Ce dimanche 30 octobre, Camille Lellouche l'a filmé, masque sur la tête, en train de faire une blague : "Les gars, j'ai mon chéri qui a une devinette de cheval apparemment", a-t-elle lancé à ses abonnés avant de laisser s'exprimer son bel étalon.

L'homme pousse des cris de cheval (il ne s'en sort d'ailleurs pas si mal) et tente de mimer la devinette en se pointant du doigt et en enchaînant les chiffres 2 et 3 avec les doigts. Après un temps de réflexion, Camille Lellouche a fini par comprendre et lâcher la réponse, "Cheval de Troie", qui a rendu son chéri complètement fou de joie. Ce dernier s'est levé du canapé et a entamé un semblant de trot symbolisant le bonheur d'avoir réussi son coup, laissant Camille Lellouche hilare.