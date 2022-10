Maddy Burciaga nie retoucher ses photos et tacle les "rageuses", une ex-Miss France la recadre sèchement

Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il grêle, Maddy Burciaga semble toujours parfaite. Peau lissée, sourire ultra-blanc et brushing toujours impeccable, même un accouchement ne semble avoir aucune emprise sur la jeune femme. Il y a quelques jours, l'ancienne candidate de télé-réalité s'était d'ailleurs attirée les foudres de plusieurs influenceuses après avoir posté un cliché à l'hôpital juste après la naissance de son fils Andrea. Sans surprise, la jeune femme y apparait maquillée, coiffée et même manucurée comme si elle était sur le point d'aller défiler sur la Croisette. Aucune cerne, bouton ou éventuelles rougeurs ne semble apparaitre sur le visage de Maddy.

Exaspérées par ces clichés qu'elles soupçonnent d'avoir été secrètement retouchés et accusant la jeune femme de promouvoir le fake, plusieurs jeunes femmes avaient dénoncé les photographies de la femme de Benjamin Samat dont Shanna Kress, Laura Calu ou encore Rachel Legrain-Trapani.

C'est la tête que j'avais !

Sur Youtube, Maddy Burciaga a tenu à répondre à celles qu'elle qualifie désormais de "rageuses". "Même si j'avais voulu me maquiller et me retoucher à mort pour l'occasion, qu'est-ce que ça peut vous faire ? Alors non, toutes les femmes ne sont pas au bout de leur vie à ce moment-là, j'ai eu une super grossesse et un super accouchement. Donc j'ai posté une photo REELLE peut-être 10 minutes après avoir eu mon fils sur moi et c'est la tête que j'avais !" écrit-elle. Furibonde, elle ajoute : "Je vise les rageuses qui ont rien d'autre à faire que de parler de moi pour exister alors que j'ai rien demandé à personne".

Histoire d'en rajouter une couche, la jeune maman a conclu qu'il ne lui restait "que trois petits kilos à perdre" et qu'elle avait presque retrouvé sa silhouette avant sa grossesse. "Depuis que j'ai accouché, je n'ai pas du tout essayé de perdre mes kilos. Je n'aurais jamais pensé que ça aille aussi vite", a-t-elle indiqué, très fière.