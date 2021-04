Laura Calu enceinte : la "cagole" de Scènes de ménages révèle sa grossesse

Alerte ! Il y a une nouvelle tête dans la série Scènes de ménages (M6). Le programme court à succès qui parle de la vie de couple et de ses querelles accueille un tout nouveau personnage, cette fois dans l'univers de Raymond et Huguette : Maeva. Un personnage que son actrice, Laura Calu, n'hésite pas à qualifier de "cagole".

Questionnée sur la certaine pression que peut représenter d'intégrer une série aussi regardée et appréciée des Français. Laura Calu peut souffler. Attendant un petit bébé, son inquiétude est portée ailleurs. "Je suis hyper bien, d'autant que je suis enceinte de quatre mois ! J'ai toujours fait ma 'relou' quand on m'a proposé des rôles à la télé car le projet de ma vie, c'est la scène et je ne voulais pas être rattachée à une série. Mais incarner une cagole dans Scènes de ménages, avec Huguette et Raymond que j'aime depuis toujours, je n'ai pas pu refuser", a-t-elle révélé au cours d'une interview à Télé Star, le lundi 12 avril 2021.

Quelques jours plus tôt, le 5 avril, Lara Calu avait dévoilé son ventre arrondi sur Instagram, lors d'une balade au bord de la mer avec sa moitié.