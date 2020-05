Scènes de ménages : Qui est Laura, la locataire d'Huguette et Raymond ?

Depuis déjà onze saisons, Scènes de ménages divertit les téléspectateurs d'M6 en access prime time. Parmi les couples phares : celui formé par Huguette (alias Marion Game) et Raymond (joué par Gérard Hernandez). Ces derniers ont accueilli une locataire prénommée Laura, laquelle a rejoint la distribution en 2016. Elle est incarnée par la comédienne Justine Le Pottier.

Voilà déjà quatre ans que Laura habite une chambre de l'appartement d'Huguette et Raymond, laissée vide suite au départ de leur grande fille Caroline (incarnée à l'écran par Catherine Jacob). La jolie rousse est présentée comme étudiante en médecine. Elle apparaît régulièrement dans des sketchs avec le couple, tour à tour excédée ou amusée par leurs méfaits et leurs comportements entre eux ou avec les autres... Un rôle récurrent mais pas trop prenant, qui permet à son interprète de pouvoir multiplier les projets à côté.

En effet, Justine Le Pottier (37 ans) a depuis joué sur le petit écran dans Peur sur le lac et Le Tueur du lac sur TF1. Au cinéma, elle a décroché un petit rôle en 2018 dans la comédie Nicky Larson et le Parfum de Cupidon de Philippe Lacheau. Mais on peut aussi retrouver la jeune femme dans les web-séries Atomic Panda VS Killer Coccinelles et Les Emmerdeurs. Elle a d'ailleurs l'habitude de ce format puisqu'elle a joué de 2009 à 2013 dans Le Visiteur du futur.

Originaire de Saint-Malo, Justine Le Pottier a commencé sa carrière professionnelle de comédienne en 2005, époque à laquelle on pouvait la voir sur les planches dans la pièce de théâtre Le Dénouement imprévu, et sur grand écran dans De battre mon coeur s'est arrêté de Jacques Audiard. Non contente d'avoir creusé son trou comme comédienne, elle a aussi ajouté une corde à son arc en devenant scénariste pour le collectif Golden Moustache, qu'elle avait rejoint en 2012.

Côté perso, l'actrice est adepte de plongée et avait confié en interview être obsédée par les baleines !