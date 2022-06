Gérard Hernandez amoureux : à quoi ressemble sa femme Micheline rencontrée il y a 70 ans

Depuis 2009, Gérard Hernandez incarne Raymond dans la série à succès de M6 Scènes de ménages. Si à l'écran, il passe son temps à se chamailler avec son épouse de fiction Huguette (incarnée par Marion Game), sa vie amoureuse est bien plus calme. Depuis de très nombreuses années, l'acteur de 89 ans file le parfait amour avec Micheline, une professeure d'esthétique. Bien que discrète, elle s'est déjà dévoilée au grand jour.

Gérard Hernandez et son épouse sont déjà en effet apparus ensemble à certains événements comme vous pouvez le voir dans le diaporama. En mars 2018 par exemple, ils ont fait le déplacement pour la générale de la pièce Douce Amère au théâtre des Bouffes-Parisiens à Paris. Ils ont également assisté au spectacle Comic-Art avec Christelle Chollet et Richard Orlinski, au théâtre du Palais Royal en novembre 2016. Quelle que soit leur sortie, ce qui frappe aux yeux, c'est que Micheline et celui qui a prêté sa voix au Grand Schtroumpf et au Schtroumpf grognon sont très complices.

Malgré les années qui passent, Gérard Hernandez n'a toujours d'yeux que pour sa chère et tendre. Dans son livre De scènes de vie à scènes de ménages (éditions du Cherche Midi sorti en 2015, il évoquait leur belle idylle. L'occasion de découvrir que c'est lors de vacances passées près de la Baule que les tourtereaux se sont rencontrés, en 1952. A l'époque, il n'avait que 19 ans et travaillait dans une librairie. S'il a eu le coup de foudre pour Micheline, elle a davantage hésité avant de se lancer. Mais après avoir succombé à son charme, elle ne l'a plus quitté. Ils se sont mariés sept ans plus tard et ont eu un fils prénommé François. "Ma femme me tire vers le haut, c'est pour ça que je l'aime. C'est une boîte aux trésors : je ne m'ennuie jamais, elle sait tout sur tout. (...) Si je devenais polygame, faudrait la dupliquer", écrivait-il.

Son public l'a donc compris, Gérard Hernandez a bien du mal à être loin de Micheline bien longtemps. A l'occasion d'une interview donnée à Télé 7 Jours en mai 2017, il avait confié : "Sans elle, je suis perdu. J'ai même refusé de tourner des films pour ne pas m'en séparer. Aujourd'hui, ça m'est toujours difficile. Quand je ne suis pas dans la même pièce, je lui dis : 'Mais t'étais où ?' Une chance qu'on vive dans un petit appartement." Une histoire d'amour avec un gigantesque A en somme.