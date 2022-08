Scènes de ménages : Une star de la série fait une révélation de taille sur son passé !

Déjà un an que Louise et Jalil, interprétés par Claudia Mongumu et Ryad Baxx, forment un couple dans Scènes de ménages sur M6. Le duo rempile pour une nouvelle saison de la série à succès. Et à cette occasion, les deux comédiens se livrent lors d'une interview accordée à nos confrères du magazine Télé 7 Jours, en kiosques le 22 août 2022.

Poursuivre l'aventure Scènes de ménages une saison de plus, et ce malgré les critiques émises par Marion Game, l'interprète d'Huguette dans le programme, ce n'est pas rien pour Ryad Baxx. Surtout qu'il n'y a pas si longtemps, le charmant brun exerçait un métier bien différent de celui de comédien ! "Ça me fait drôle de vivre de ma passion, alors qu'il y a quelques temps, j'étais encore gardien de prison, révèle-t-il. Maintenant, je me projette dans Scènes de ménages, comme dans une famille. Je fais partie d'une émission culte, et ça me fait chaud au coeur."

Ce passé, Ryad Baxx en a des choses à dire. A tel point qu'il envisage de monter sur scène pour tout déballer. "Je travaille sur l'écriture d'un one-man show autour du métier de gardien de prison, que j'ai exercé pendant treize ans. Et Claudia m'a tout de suite proposé de le mettre en scène. Je vais également être au théâtre, d'ici la fin de l'année, et aussi dans un téléfilm pour M6, au mois d'octobre", confie-t-il. Et qui de mieux pour l'accompagner dans ce projet que celle qui joue sa moitié dans Scènes de ménages ? "C'est comme si Claudia était mon miroir. Je lui fais confiance les yeux fermés. C'est la base de toute relation saine, en particulier dans ce milieu-là. Il y a des rencontres artistiques, mais surtout des rencontres de coeur, et on a réussi à lier les deux", indique le comédien. Avis partagé par la belle, qui explique qu'ils sont tous les deux devenus "très amis". "On se voit souvent en dehors des tournages. Qu'on le veuille ou non, notre destin est un peu lié à Scènes de ménages", conclut-elle.

Rendez-vous ce mardi 30 août 2022 dès 20h30 sur M6 afin de suivre les aventures de Louise et Jalil, entre autres, dans Scènes de ménages.