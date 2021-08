Scènes de ménages : Un nouveau couple dans la série avec Louise et Jalil !

La production de Scènes de ménages s'offre des petits nouveaux ! En effet, ce mardi 3 août 2021, l'arrivée d'un nouveau et septième couple a été officialisé. À partir du lundi 23 août prochain, les fans de la pastille humoristique de M6 pourront donc faire la connaissance dès 20h30 de Louise et Jalil, incarnés par Claudia Mongumu et Ryad Baxx.

Il s'agit d'un couple de trentenaire ensemble depuis six ans mais qui se connait depuis le collège. Installés à Paris, ils décident de changer de vie en reprenant le restaurant du père de Jalil, et ainsi de se rapprocher de leurs familles "un brin envahissantes à leurs yeux" comme on l'apprend sur Télé Loisirs. "Louise est un personnage très vif, passionné et assez perfectionniste. Si elle semble toujours à fond, elle a parfois des baisses de moral. Jalil l'aide alors beaucoup à garder le cap", a confié au média Claudia Mongumu. Jalil est de son côté "hyperactif, très, très gentil, courageux et parfois un peu tête brûlée", selon son interprète Ryad Baxx.

Les comédiens se sont rencontrés sur le tournage de Scènes de ménages et entre eux, la magie a tout de suite opéré. "Nous investissons beaucoup de temps dans cette relation. Cette aventure est tellement intense. C'est important, à nos yeux, de construire une relation de confiance. On sait que l'on est partenaires et que l'on peut compter l'un sur l'autre", s'est réjouit Claudia Mongumu.