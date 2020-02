Laura Calu demandée en mariage en plein spectacle : "C'était pas dans le texte"

Le meilleur cadeau d'anniversaire. Dans quelques jours, l'humoriste Laura Calu fêtera ses 30 ans. Pour la 100e de son spectacle Laura Calu en grand, elle a reçu le meilleur présent de son compagnon et metteur en scène Arthur Chevalier, qui lui a demandé sa main en pleine représentation à l'Espace Julien, à Marseille. Sur Instagram, la comique a publié une image le montrant sur scène un genou à terre.

"Avant que Closer, Voici et Oops en parlent : hier soir à Marseille pour la 100e, Arthur Chevalier m'a demandé ma main et j'ai dit : OUI", écrit Laura Calu en légende de la photo, ajoutant dans les hashtags "c'était pas dans le texte". Celle qui a été casteuse pour l'émission Qui veut épouser mon fils ? a pu recevoir les félicitations de ses fans et de ses proches. "Mazal tov", écrit Larusso. Shanna Kress, Lola Dubini, Aude Gogny-Goubert et bien d'autres ont tenu à lui adresser quelques mots.