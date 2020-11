Scènes de ménages - Huguette et Raymond : Les dessous de leur rencontre dévoilés

Raymond et Huguette sont l'un des couples emblématiques de Scènes de ménages. Les téléspectateurs de M6 adorent les voir se lancer des piques, toujours avec beaucoup d'humour. Ils seront donc heureux d'apprendre comment les amoureux se sont rencontrés.

Difficile à croire, mais les deux retraités ne se sont pas toujours envoyés des vacheries. Il fût un temps où Huguette et Raymond étaient de grands romantiques. Preuve en est en découvrant les circonstances de l'un de leurs premiers rendez-vous en amoureux. "Raymond et Huguette se sont embrassés pour la première fois, peu après leur rencontre, pendant l'un de leurs premiers rendez-vous. C'était à Amiens, un peu avant minuit, place Notre-Dame. Huguette avait froid et Raymond lui a prêté sa veste. Pour tenter une approche, Raymond avait demandé à Huguette s'il pouvait l'embrasser. Ce à quoi elle avait répondu : 'Tu peux toujours essayer !'", a expliqué Mathieu Laurentin, producteur exécutif de Scènes de ménages, à nos confrères de Télé Loisirs.

A une époque, Raymond et Huguette étaient donc (un peu) romantique. Mais il faut l'avouer, c'est leur relation actuelle qui est plus passionnante. Un amour qui inspire toujours autant les scénaristes puisque le couple est présent depuis le lancement de la série en 2009.

S'ils sont amoureux pour les besoins de Scènes de Ménages, les interprètes des deux personnages Marion Game et Gérard Hernandez ne l'ont jamais caché : ils n'auraient pas pu former un couple. Le comédien de 87 ans avait confié à Télé Magazine : "Huguette est tout le contraire de ce que je recherche dans la vie. Moi, j'aime les eaux calmes en amour." Et sa partenaire de 82 ans avait répondu : "Impossible ! Servir mon mari et tout lui pardonner, ce n'est pas du tout pour moi !"