Shanna Kress enceinte et en larmes : elle annonce une nouvelle déchirante sur ses jumeaux

Début mai, Shanna Kress et son compagnon Jonathan Matijas annonçaient une excellente nouvelle. L'ancienne candidate des Anges (NRJ12) est enceinte de jumeaux. Malgré quelques doutes au départ, la future maman a vite laissé ses craintes de côté pour laisser uniquement la place à la joie. Mais récemment, une terrible nouvelle a plongé le couple dans une immense tristesse.

Ces derniers jours, Shanna Kress et Jonathan Matijas se sont fait très discrets sur les réseaux sociaux. S'ils n'ont pas précisé de quoi ils s'agissait, ils ont révélé qu'ils avaient reçu une mauvaise nouvelle qui avait mis leur moral au plus bas. Face à l'inquiétude de leur communauté, les tourtereaux ont partagé une vidéo sur leur chaîne YouTube afin que leurs abonnés comprennent pour quelle raison ils avaient perdu leur sourire.

Ainsi, ce sont tout d'abord des images des futurs parents en pleurs qu'ils ont pu découvrir. Après s'être excusés de s'être absentés des réseaux sociaux, Shanna Kress a confié que le 25 mai dernier, un appel a tout fait basculer. Leur gynécologue, qui venait d'avoir des résultats d'une prise de sang, leur a annoncé que l'un de leurs bébés pouvait être atteint de trisomie. Le risque est de 98%, on conseillait donc à Shanna de réaliser une amniocentèse le 2 juin prochain pour confirmer ou infirmer la nouvelle. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'ils sauront si les deux bébés sont touchés.

Shanna Kress et Jonathan Matijas sont bien conscients qu'ils vont devoir prendre une lourde décision. "Soit on a un bébé qui va rester, soit on n'en a pas. Il y a des gens, ils pourront juger, dire ce qu'ils veulent, mais des enfants trisomiques, c'est compliqué... Le quotidien c'est compliqué, en tant que parents, c'est compliqué. Tu te dis, qu'est-ce que je fais. Si je les garde, je sais que ça va être très compliqué toute ma vie pour moi, pour eux, pour nous, pour la famille. Mais en même temps, ça veut dire qu'il faut arrêter le processus", a confié la belle brune en larmes.

Depuis qu'ils ont reçu la nouvelle, ils n'ont "pas le courage d'affronter les gens" et restent donc chez eux en attendant les prochains examens. Ils espèrent que les internautes ne les jugeront pas, quelle que soit leur décision. Un choix qu'ils annonceront en temps voulu.