Shanna Kress enceinte et "à deux doigts de prendre un cachet" pour avorter : ses bouleversantes confidences

Voilà déjà deux ans que Shanna Kress et Jonathan Matijas ont craqué l'un pour l'autre. Les deux candidats de télé-réalité se sont réunis grâce au premier confinement en 2020, dû à la pandémie de Covid-19. Fous d'amour, ils n'avaient ensuite pas tardé à emménager ensemble dès l'année suivante, en avril 2021. Et pour eux, la suite logique fut de fonder une famille. Leur voeu a été réalisé comme ils l'ont annoncé dimanche 1er mai 2022. En effet, Shanna Kress est enceinte !

Mais, passée l'euphorie du moment, l'ex de Thibault Garcia a déchanté. Dans une vidéo postée sur YouTube, elle se livre à coeur ouvert sur les doutes qui l'ont envahie quelques jours après avoir appris qu'elle était enceinte, en mars dernier. "On était à Nice, dans la famille de mon chéri et tout allait bien. Et moi je suis rentrée seule. Et j'étais en pleurs le matin. Je n'étais pas bien parce que je réalise de plus en plus ce qu'il se passe, même si sur le moment j'étais contente. Hier, j'ai passé la journée au spa avec des amies, ça s'est plus ou moins bien passé parce que le problème c'est que j'ai pris sur moi toute la journée en voyant mon ventre en maillot de bain. J'ai un gros problème avec ça, ça me bloque. Comme mon chéri n'était pas là, catastrophe, dès que je suis rentrée du spa, je me suis mise dans le lit en pleurs et je m'imaginais que je n'en voulais pas en fait", a-t-elle avoué avec émotion.

Ça me fait de la peine

Et de continuer, en expliquant avoir brièvement envisagé l'avortement, comme elle a pu y avoir recours dans le passé : "Je suis honnête avec vous, je le vis très mal. Et hier, j'étais à deux doigts de me dire que j'allais prendre un cachet pour l'enlever alors qu'on veut fonder une famille. Je me posais de vraies questions, à me dire : 'Est-ce que t'as vraiment envie d'être maman ? Est-ce que tu vas assumer le fait que ton corps va changer ?'. Je n'arrivais même pas à toucher mon ventre. Ça me fait de la peine."

Son compagnon Jonathan a finalement eu les bons mots pour la rassurer, lui assurant qu'elle n'avait aucune obligation à garder leur enfant si elle ne se sentait pas prête. Des mots juste qui auront réussi à la calmer. Shanna Kress a confié vouloir être malgré tout suivie pas un psychologue pour gérer au mieux sa grossesse. D'autant plus que, plus tard, le couple a appris qu'ils attendaient non pas un mais deux enfants !