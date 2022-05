Shanna Kress enceinte : la chérie de Jonathan attend des jumeaux !

Leur histoire d'amour prend un nouveau tournant ! On sait que Shanna Kress et son chéri Jonathan Matijas rêvaient d'avoir des enfants ensemble. En couple depuis l'année 2020, les amoureux ont semble-t-il prié, prié... jusqu'à ce que leur voeu se réalise. Le dimanche 1er mai 2022, à l'occasion de la Fête du Travail, l'ancienne candidate de télé-réalité a effectivement annoncé qu'elle était enceinte, avec une petite surprise à la clé.

"Aujourd'hui on a quelque chose à vous dire, prévenait-elle sur les réseaux sociaux. Désolé mais ces derniers jours c'était pas vraiment facile. On vous explique tout bientôt. On va poser notre téléphone et prendre du temps pour nous." Il va effectivement falloir que Shanna Kress et Jonathan se préparent : les amoureux ne vont pas accueillir un enfant... mais deux ! "2 + 2 = NOUS, a-t-elle finalement annoncé. C'est des JUMEAUX. Le plus beau jour de notre vie arrive !"

Afin de prouver qu'elle disait vrai, la jeune femme de 35 ans a partagé deux photographies. L'une sur laquelle Jonathan embrasse son petit ventre, l'autre sur laquelle on aperçoit une première échographie. C'est un sacré coup du sort pour Shanna Kress qui pensait être enceinte l'année dernière à cause du résultat erroné d'un test de grossesse. En juin 2021, elle avait provoqué joie et désarroi en expliquant qu'une erreur de dispositif lui avait fait croire qu'elle attendait son premier enfant. Elle annonçait, alors, que ce projet se concrétiserait bientôt.