Shanna Kress : En string sur Jonathan, elle lui déclare son amour

Cette fois-ci, c'est sûr. Shanna a rencontré le vrai, le seul, l'unique... l'homme de sa vie. En couple avec Jonathan Matijas depuis quelques semaines, les amoureux ont officialisé leur histoire d'amour le 15 novembre 2020 sur les réseaux sociaux. Depuis, les tourtereaux enchaînent les photographies en duo sur Instagram, prenant souvent la pose dans des tenues coquines et légères comme pour témoigner de l'aspect très "hot" de leur relation.

Pour Noël, Shanna et Jonathan sont apparus en Père et Mère Noël des temps modernes, monsieur laissant apparaître son torse parfaitement musclé et madame portant une guêpière avec bas assortis et noeuds rouges. Quelques jours plus tard, c'est en string et soutien-gorge noir que la jeune femme a pris la pose, portée par les imposants bras de son chéri.

"Ma plus belle rencontre en 2020 pour bien démarrer 2021 ? (...) J'ai longtemps pensé que l'amour n'existait plus, que je n'arriverais plus à me livrer à quelqu'un et... le destin en a décidé autrement. Ma résolution en 2021, je n'en ai pas vraiment : juste que tu continues à me donner le sourire comme tu le fais. Je t'ai trouvé ...." écrit l'ancienne candidate de télé-réalité.

Un homme qui comble visiblement toutes ses attentes comme elle l'expliquait dans un post publié le 15 décembre 2020 sur Instagram. "Tu me comprends, tu me protèges, tu m'écoutes, tu me fais rire, tu es tout ce que j'ai toujours attendu" confiait ainsi la jolie brune.