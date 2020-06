Shanna Kress accusée de maltraitance animale : une vidéo fait jaser

Très active sur les réseaux sociaux, Shanna Kress ne passe pas une journée sans donner de ses nouvelles à ses followers. Que ce soit à l'occasion de séances de sport intensives, de sorties avec ses copines ou bien juste pour afficher son corps de rêve, la belle brune ne manque pas d'idées pour apporter du contenu à sa page Instagram. Malheureusement, ce lundi 15 juin 2020, elle aurait peut-être mieux fait de s'abstenir.

En effet, après avoir publié une vidéo sur laquelle elle apparaît en train de porter un chat en s'inspirant du dessin animé Le Roi Lion, l'ancienne candidate de télé-réalité s'est retrouvée sous le feu des internautes. Certains commentaires en particulier l'ont particulièrement agacée et Shanna ne s'est pas gênée pour recadrer ceux qui pourraient la penser capable de faire du mal aux animaux. Un internaute en particulier a reçu une réponse virulente de l'ex de Thibault Garcia après avoir laissé le message "pauvre chat" sous la publication. "Commence pas avec tes commentaires de m*rde, je suis la première à défendre la cause animale et à prendre soin des animaux. Ce chat est très heureux, ne t'inquiète pas", l'a mouché la belle brune très remontée.

Le débat aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter un autre de ses abonnés, qui n'a pas apprécié le ton de la starlette du petit écran. "Par contre, tu peux être polie, non ? Je veux bien que certains commentaires soient énervants, mais c'est pas une raison pour parler comme a de la merde !", lui a-t-il fait remarquer. Et là encore, Shanna Kress ne s'est pas démontée. "Je suis polie en général, mais ce genre de personne me gonfle à écrire de la m*rde pour se rendre intéressant !" Par la suite, l'ex-vedette des Anges a préféré se retirer de la discussion, laissant ses admirateurs prendre sa défense pour elle, et s'est remise à prodiguer des conseils de sport. Un sujet beaucoup moins risqué !