Les Anges 7 en rediffusion : "Dégoûté", Thibault Garcia répond à son ex Shanna

Voilà plus de trois ans maintenant que Thibault Garcia et Shanna Kress sont séparés. Depuis, chacun a refait sa vie. La jeune femme est installée à Miami pour poursuivre sa carrière de chanteuse tandis que son ex s'épanouit à Dubaï avec sa femme Jessica Thivenin et leur fils Maylone. Et alors qu'ils pensaient avoir laissé leur histoire derrière eux, voilà qu'elle refait surface sur l'antenne de NRJ12 : eh oui, lundi 25 mai 2020 marquait la date du lancement de la rediffusion des Anges de la télé-réalité au Brésil. À l'époque, Thibault et Shanna participaient en couple au programme et étaient même allés jusqu'à se marier au fil des épisodes.

C'est peu dire que la nouvelle n'a pas enchanté Thibault Garcia. "On ne me respecte pas. De toutes les émissions que j'ai faites, ils auraient pu en mettre une où je ne me marie pas !", a-t-il réagi sur Snapchat. Ses propos ont par la suite été rapportés à Shanna, laquelle n'a pas caché sa déception : "Que Thibault dise qu'on ne le respecte pas de repasser cette saison, ça m'a un peu... Enfin, c'est quelque chose qu'on a vécu à cette époque-là et on était bien. Je trouve ça juste dommage d'employer des mots comme ça...", a-t-elle de son côté estimé.

En voyant la belle brune chagrinée, les internautes sont montés au créneau pour elle et se sont mis à lyncher Thibault. Ce dernier n'a eu d'autre choix que de faire une mise au point. "Je reçois pas mal de messages par rapport à la rediffusion des Anges 7. J'ai dit dans le snap de ma femme que j'étais dégoûté que la saison repasse. Je le confirme. Je suis dégoûté. Pas parce que je regrette le passé et ce qu'il s'est passé avec Shanna, pas du tout. C'est par rapport au fait que ça repasse à la télé. J'ai évolué, j'ai une vie de famille, un enfant. Ça fait trois ans que je suis avec quelqu'un d'autre. (...) Par respect pour mon couple actuel, je trouve ça un peu bête. Après, NRJ12, je sais qu'ils n'ont pas fait ça par rapport à moi, je suis personne, on a signé des contrats, mais avec toutes les saisons que j'ai faites, j'aurais aimé qu'ils en passent une autre. Ça m'embête un peu de savoir qu'à la télé actuellement je suis en train de me marier avec une autre femme alors que je suis marié avec un enfant avec Jessica. Je ne crache pas du tout sur Shanna, tout ce qui s'est passé c'était très bien." En espérant que cela suffise pour apaiser les tensions !