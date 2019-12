Shanna Kress fâchée avec les Marseillais ? Elle s'explique (EXCLU)

Le 19 novembre 2012, W9 diffusait pour la première fois Les Marseillais sur ses antennes. Un nouveau programme de télé-réalité né du succès de l'émission Les Ch'tis. Dès la première saison, cette bande de jeunes qui travaillait dans le milieu de la nuit et qui espérait percer professionnellement dans différentes villes du monde a rapidement rencontré son public. Parmi les candidats, on retrouvait déjà à l'époque Julien Tanti, Paga ou encore Thibault Garcia. Sans oublier Shanna Kress.

La jolie brune devenue chanteuse était l'une des vedettes du show et a réussi à se construire une carrière depuis. Elle vit désormais à Miami où elle réalise tous ses rêves dans la musique. Pour autant, Shanna est de retour sur nos petits écrans de temps à autres avec des émissions telles que Les Anges ou celle qui est diffusée actuellement, La Villa des coeurs brisés 5. Mais la candidate n'a semble-t-il jamais renoué avec ses célèbres "fratés" depuis son émancipation.

Lors d'une interview pour Purepeople.com, elle a accepté d'évoquer ses rapports avec son ancienne famille et révèle ne plus avoir de contact. "Il y parfois des petits messages avec Stéphanie qui ne fait plus de télé-réalité mais sinon non je me suis éloignée de tout ça" confie-t-elle. Malgré tout, Shanna assure n'avoir aucune rancoeur vis-à-vis de ses anciens partenaires de tournage. "Je sais qu'on se connaît tous et je suis sûre que si demain je leur envoie un message, il n'y a aucun problème."

Si leur complicité s'est dissipée avec le temps, Shanna garde pourtant un oeil sur eux puisqu'elle ne loupe aucun épisode des dernières saisons des Marseillais. "J'adore, je trouve ça bien, je regarde en replay d'ailleurs. Je les connais depuis leurs débuts, Paga, Julien... C'est super ce qu'ils font, maintenant à tourner je pense que c'est une autre histoire. Mais je trouve que c'est un bon programme, c'est drôle et chacun a son petit rôle."

