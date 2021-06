Shanna Kress dévoile un test de grossesse positif : son chéri Jonathan Matijas dans tous ses états

Tout va toujours pour le mieux entre Shanna Kress et Jonathan Matijas. Les deux candidats de télé-réalité qui ont récemment emménagé ensemble sont fous amoureux depuis leur coup de foudre lors du premier confinement et ils le prouvent tous les jours sur leurs réseaux sociaux respectifs. Ce mardi 15 juin 2021, des vidéos de leur quotidien ont d'ailleurs particulièrement interpellé. Et pour cause, Shanna Kress révélait penser être enceinte de leur premier enfant !

La jolie brune qui est aussi chanteuse a même passé un test de grossesse et celui-ci s'est révélé... positif. Malheureusement, il s'agissait en réalité d'une erreur du dispositif, ce qui ne l'a pas empêché de susciter une fausse joie à son compagnon. Via sa story Instagram, on la voit alors lui annoncer la fausse bonne nouvelle et Jonathan apparaît très ému tandis qu'il s'imagine déjà devenir papa. Mais après lui avoir demandé à plusieurs reprises confirmation, Shanna Kress a été forcée de lui expliquer que "ce n'est pas pour tout de suite".

Plus tard, l'ex de Sarah Lopez a pris la parole au sujet de cette boutade. "J'ai vu deux barres et j'ai cru qu'elle était enceinte, je me suis dit quand même que ce n'était pas possible, qu'elle ne pouvait pas me l'annoncer comme ça. Mais quand j'ai vu les deux barres, j'ai eu le doute, j'ai eu une adrénaline, j'ai eu le ventre noué, le coeur est parti à 2000, et je me suis dit ça y est, c'est maintenant, changement de vie, c'est parti... Et en fait non, ascenseur émotionnel", a-t-il déclaré.

Le couple se dévoile donc malgré tout prêt à pouponner et semble bel et bien essayer de fonder une famille. "Ça va arriver bientôt", a d'ailleurs confié Shanna. Encore un peu de patience donc...