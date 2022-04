Benjamin Samat et Maddy Burciaga bientôt parents : le sexe du bébé révélé lors d'une fête somptueuse !

Tout va très vite entre Maddy et Benjamin depuis qu'ils se sont mis ensemble. En seulement quelques mois, les stars du petit écran avaient décidé d'emménager ensemble. Et puis c'est sur le tournage de la dernière saison des Marseillais que le beau brun, qui a récemment battu Dylan Thiry a un combat de boxe, a fait sa demande en mariage. Avant qu'elle ne tombe enceinte, Maddy Burciaga avait déjà eu la belle surprise d'agrandir leur petite famille il y a quelques mois avec l'arrivée de leur chien Maya, un adorable golden retriever.

Leur bonheur est aujourd'hui encore plus intense à l'idée de devenir parents. "BABY SAMAT is coming. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous serons bientôt 3. Nos rêves se réalisent un peu plus chaque jour... Je t'aime plus que tout et j'ai tellement hâte qu'on devienne futurs Papa & Maman !", avaient-ils déclaré au moment d'annoncer la grossesse de Maddy.