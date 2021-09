Benjamin Samat et Maddy Burciaga, 1 an déjà ! Belle surprise et grosse émotion à Dubaï

Cela fait déjà un an que Benjamin Samat et Maddy Burciaga ont craqué l'un pour l'autre. Depuis, les deux candidats de télé-réalité ne se sont plus jamais quittés et tout est allé très vite. Ils viennent d'ailleurs d'emménager ensemble et récemment, ils se sont offert un tatouage en commun pour marquer à vie leur amour. Ce samedi 25 septembre 2021, à l'occasion de leur premier anniversaire, l'une des vedettes des Marseillais a décidé de frapper fort en faisant une grande surprise à sa moitié.

En effet, comme on peut le découvrir sur sa page Instagram, Benjamin Samat a offert à Maddy Burciaga un magnifique petit chiot. Une adorable boule de poils adoptée à Dubaï, où ils vivent, et qui a tout l'air d'être un golden retriever. Difficile de ne pas craquer face à sa petite bouille et c'est d'ailleurs ce qu'a fait la jeune femme qui a eu les larmes aux yeux en étant présentée à son nouveau meilleur ami. "Joyeux 1 an mon amour @maddyburciaga et Welcome Home MAYA", a légendé Benjamin Samat sous son post, révélant ainsi le nom dont a hérité sa jeune chienne.

Les amoureux continuent donc de se prouver leur amour au quotidien. Après seulement un an passé ensemble, ils envisagent même de passer d'autres caps, comme celui d'avoir un bébé, à l'image d'autres Marseillais. Mais pas si vite, Benjamin Samat et Maddy Burciaga souhaitent d'abord se dire "oui" avant d'agrandir la famille. "D'abord le mariage, ensuite l'enfant. Vu que nous vivons à Dubaï, nous vivons avec les règles du pays. Il faut d'abord être marié avant d'avoir un enfant", avait précisé le beau brun sur la Toile.